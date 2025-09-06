５日、雲南師範大学のキャンパスにある国立西南聯合大学の旧跡で記念撮影をする代表団。（昆明＝新華社記者／辛夢晨）【新華社昆明9月6日】中国雲南省昆明市で5〜9日、「2025グローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラム」が開かれている。110の国と国際・地域組織から260以上の団体の約500人が参加し、「サウスの力を結集し、世界の変局に応える」をテーマに幅広く交流している。５日、雲南師範大学のキャンパスにある国