芸術や科学、経済など様々な分野の著名人や専門家が集い講座を開く催しが、石川県加賀市で行われています。「エンジン01 in加賀温泉」と銘打ったこの知的創造イベントは、有識者らでつくるボランティア団体が年に1回開いていて、今回は地域文化の見直しや能登の被災地支援を目的に、3日間の日程で９月５日に開幕しました。６日は100を超える講座が開かれ、「温泉文化の魅力」をテーマにした講座では、作家の林真理子さんや、ホテル