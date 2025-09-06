石川県金沢市中心部の商店街活性化へ、地域を盛り上げるイベントが開かれています。金沢駅前別院通り商店街が９月6日に開催したフェスティバルでは、多くの屋台が並び訪れた人たちが週末のひと時を楽しんでいました。地域に密着した商店街を取り巻く環境が大きく変わる中、それぞれの店がにぎわいづくりへ趣向を凝らして集客に努めます。会場では地元・明成小学校の児童たちも演奏を披露し、会場を盛り上げていました。