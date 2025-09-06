2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。今月はW杯共催国であるアメリカ、メキシコとの連戦を戦う。同じくW杯出場を決めている韓国も今月はメキシコ、アメリカと対戦する。そうしたなか、韓国の『MK Sports』は、「W杯優勝を目標にする日本、真の天敵！なんと29年間メキシコに勝てていなかった」と伝えていた。「日本代表は、メキシコ戦の4連敗を止められるだろうか？日本は29年ぶりのメキシコ戦勝利を目指している。日本は9