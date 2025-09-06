俳優の高岡早紀（52）が5日、自身のYouTubeを更新。メイクが大好きだという娘（14）に、流行りのメイクをしてもらう動画を公開した。【動画】「早紀さんそっくり！」14歳娘に“流行メイク”をしてもらう親子動画を公開した高岡早紀「今日は娘にメイクしてもらいます」と始まった動画は、高岡がアフレコする形で進行。キラキラ感が特徴の「グローリーピカピカメイク」と紹介し、ファンデーションやつけまつ毛などが施されていく