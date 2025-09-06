巨人５―４中日（セ・リーグ＝６日）――巨人の先発・井上が２回４失点で降板した。一回、二死一塁から細川に２ランを放たれると、直後のボスラーにもソロを浴び、２者連続本塁打でいきなり３点を失った。二回も一死満塁から田中に適時打を許し、この回限りでマウンドを降りた。わずか二回、３６球での降板で先発の仕事を果たせず、「早い回で降板してしまい、チームに申し訳ない」とうなだれた。