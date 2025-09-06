突風により根元から折れた電柱＝6日午後4時54分、静岡県牧之原市台風15号の通過に伴い静岡県牧之原市で5日に起きた突風について、気象庁は6日、複数発生した可能性があると明らかにした。職員を現地に派遣し、突風をもたらした現象を調べている。県によると、重傷者は6人となった。県内では60棟の建物が全半壊の被害を受けた。隣接する吉田町などを含め1万戸以上で停電が続き、冷房のない厳しい暑さの中、住民は復旧作業に追われ