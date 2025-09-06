身寄りがない一人暮らしの高齢者が増えている。社会学者で、葬送に関するサポートを行うNPO法人エンディングセンター理事長の井上治代さんは「身元保証や死後事務委任について少しずつ知られるようになってきたが、まだまだ実態を知らない人が多い」という――。※本稿は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』（講談社＋α新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yaraslau Saulevich※写真はイメージです - 写真＝