ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が７日のヤクルト戦（横浜スタジアム）で先発する。ヤクルト打線について「強打のイメージ。よく打つイメージですかね」と語り、本塁打をハイペースで量産している村上に関しては「もちろんいいバッターですし、特にハマスタはバッターズパークなのでかなり手ごわいと思うんですけど、状況を見ながら、４分の１でソロ１発くらいの気持ちでいけたらいいなと。もちろん打たれないに越したことはないです