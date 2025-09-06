テレビ番組の「歌のお姉さん」として人気を集めたタレントの小野あつこさんが警視庁福生警察署の1日署長に就任し、交通ルールの徹底を呼びかけました。小野あつこさん「危険なのでみんな道路では遊ばないでください。お約束守れますか〜！」きょう（6日）、警視庁福生署の1日署長に就任したのは、「歌のお姉さん」小野あつこさんです。小野さんはクイズを通じて子どもたちに信号を渡る際は必ず左右を確認するなど、交通ルールを守