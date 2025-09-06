三線に合わせて太鼓をたたき、エイサーを披露する人たち＝６日、横須賀中央駅前沖縄の食や民俗芸能を横須賀で楽しめるイベント「いーちゃ・イチャフェスティバル」が６日、市役所前公園（横須賀市小川町）などで始まった。台風一過の青空の下、勇壮なエイサーが披露されるなど一帯は沖縄の雰囲気に染まった。７日まで。横須賀を沖縄で盛り上げようと、沖縄出身の有志らが２００８年から始めて１６回目。イベント名は方言で「酔