慶応を破り大喜びの武相ナイン＝サーティーフォー保土ケ谷県高校野球秋季大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は６日に開幕し、サーティーフォー保土ケ谷球場など１０会場で１、２回戦２０試合が行われた。強豪同士の対戦となった武相―慶応は、武相が富田龍成（１年）の２点適時二塁打などで少ないチャンスをものにして、３―１で競り勝った。横浜隼人は四回に打者一巡の猛攻で６点を奪い、１０―４で相洋を下した。相