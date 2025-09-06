ボーイズグループ&TEAMのKとJO（ジョウ）が、眩しい“F4”に変身した。【写真】「頭身バグってる」KのCG級スタイル去る9月5日、KとJOは&TEAMの公式インスタグラムを更新。キャプションには「love story」という言葉とともに白色、黒色、青色のハートの絵文字を綴るなどして、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、9月2〜3日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された&TEAMのデビュー3周年記念イベント「&TEAM 3r