マセラティ「MC12ストラダーレ」が、カリフォルニアで開催されたモントレー・カー・ウィーク2025において、注目の落札結果を残した。ブロード・アロー・オークションズ（ハガティ社の子会社）が主催するモントレー・ジェットセンター・オークションで、2005年式の1台が520万ドル（約7億7000万円）で取引されたのである。これは、これまでの同車種における最高額を更新する結果となった。【画像】最も高値で取引されたマセラティMC1