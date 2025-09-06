◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第２日（６日、関空アイスアリーナ）ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が６６・２７点で３位。昨季の自己ベスト６０・３２を大幅に更新する演技を披露し、長岡は「今季初戦で自分たちが練習してきたものをしっかりと出すことができて、すごくうれしい」と声を弾ませた。冒頭にトリプルツイストを決めると、