◆女子プロゴルフツアーゴルフ５レディス第１日（６日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５号の接近に伴い、中止。台風一過で晴天となった６日、第１ラウンドが行われ、ジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる１４歳の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）は、１バーディー、５ボギー、３ダブルボギーの１０オバー、８２で１０７