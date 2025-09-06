◆パ・リーグオリックス３―１日本ハム（６日・京セラドーム大阪）３位・オリックスが接戦を制し、２位・日本ハムを相手に７カードぶりの勝ち越しを決めた。０―１の３回、２死二塁から広岡が右中間に同点の適時二塁打。１―１の７回は、２死満塁から大城が左前に決勝２点打を放った。岸田監督は、打線について「みんな本当に必死になってやってくれて、よくつながった。大城もさすがでした」と手応えを示した。投げては、