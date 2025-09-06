2025年から発売された新シリーズ自動車の大きな市場である中国では、特にEVの需要が伸びており、日本の各メーカーもさまざまなEVモデルの投入を進めています。例えばホンダは、2024年4月に中国市場へ投入する新型EV「イエ」シリーズを発表。【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「スポーツセダン／SUV」です！（30枚以上）2025年には待望のシリーズ第1弾が発売となり、注目が集まっています。斬新なヘッドライトも特徴的