モデルでフルート奏者のCocomi（24）が6日、自身のインスタグラムを更新。私服姿を公開した。雨の絵文字を添えて“雨の日コーデ”を掲載したCOCOMI。「161cm」と自身の身長も添えた。秋を感じさせながらも爽やかなカラーの長袖シャツに黒レザーのミニスカート。髪の毛はポニーテールでまとめて“ペンギンポーズ”を披露した。