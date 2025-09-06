将棋プロ養成機関・奨励会に所属する山下数毅三段（１７）が６日、竜王戦の活躍で新設された規定を活用し、プロ入りを表明した。棋士らから有望株と見られていた山下三段は中学時代の２０２３年に三段リーグで１３勝５敗の好成績を収めて「次点」を得た後、竜王戦に参加してランキング戦６組で準優勝した。今期は５組でタイトル挑戦経験がある棋士らを連破して、プロではない立場で優勝という初の快挙を成し遂げた。山下三段