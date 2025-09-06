将棋の第5期白玲戦7番勝負の第2局は6日、鹿児島県指宿市で指され、挑戦者で先手の福間香奈女流六冠（33）が125手で西山朋佳白玲（30）を破り、対戦成績を1勝1敗とした。第3局は20日に奈良市で行われる。