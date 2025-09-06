◇プロ野球セ・リーグ 巨人5-4中日(6日、バンテリンドーム)中日は巨人に土壇場で逆転負けを喫しました。中日先発は、この試合前まで今季巨人戦3試合で防御率1.42と好相性の郄橋宏斗投手。初回、先頭の丸佳浩選手にいきなり2ベースを許してピンチを招きますが、岡本和真選手を空振り三振に抑えるなど無失点で立ち上がります。すると打線はその裏、2アウト1塁から細川成也選手の16号2ランで先制に成功。さらに、この日32歳の誕