みなさんは配線不要のドライブレコーダーがあることをご存じですか。本記事では、配線不要のドライブレコーダーとはどのようなものか、特徴と注意点をわかりやすく解説します。【写真】ドラレコの設置タイプを確認する配線不要のドライブレコーダーとは配線不要のドライブレコーダー（ドラレコ）とは、一般に本体にバッテリーが内蔵されており、配線作業なしで使える製品を指します。多くのドラレコは、車体または外付けのバッテリ