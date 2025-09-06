◆バレーボール男子強化試合日本2―3イタリア（6日、千葉・船橋市ららアリーナ東京ベイ）フィリピンで12日に開幕する世界選手権の壮行試合としても行われ、世界ランキング5位の日本は同2位のイタリアと対戦し2―3（25―23、18―25、22―25、25―21、12―15）のフルセットの末に敗れた。昨年のパリ五輪準々決勝では2―0から逆転負けを喫した相手との再戦。リベンジこそならなかったが強豪と接戦を演じた。7日も同カードが行わ