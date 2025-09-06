◆ソフトバンク2―1楽天（6日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが接戦を制し、今季5度目の5連勝を飾った。今季最多の貯金31。有原航平が7回1失点で11勝目を挙げた。2位日本ハムが敗れたため、ゲーム差は今季最大タイの4差に開き、優勝マジックを16に減らした。試合後、小久保裕紀監督は海野隆司のビッグプレーをたたえた。1点差に迫られて、なおも6回1死一塁。代走の小森航大郎を海野が一塁けん制で刺した。小久保監督