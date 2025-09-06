◇プロ野球セ・リーグ 巨人5-4中日(6日、バンテリンドーム)巨人は中日に土壇場から逆転勝利を飾りました。先発マウンドを託されたのは今季5勝目を狙った井上温大投手。しかし初回、2アウト1塁から中日の4番・細川成也選手にレフトスタンドへ運ばれ2失点。さらに5番・ボスラー選手に2者連続ホームランを浴び、初回から3点の先制を許しました。続く2回にも3本の単打で1アウト満塁のピンチを招いた井上投手は、2番・田中幹也選手にタ