6日昼前、神奈川県の江の島で男女2人が溺れ救助されましたが、いずれも心肺停止の状態だということです。警察や消防によりますと、6日午前11時半ごろ、神奈川県藤沢市の江の島にある洞窟、岩屋付近で近くにいた人から「海で2人が溺れている。『助けて』という声がした」と消防に通報がありました。溺れた2人は成人女性と小学生とみられる男の子で、駆けつけた消防に間もなく救助されましたが、心肺停止の状態で病院に搬送されたと