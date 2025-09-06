ＪＬＰＧＡレジェンズチャンピオンシップ明治安田カップの最終日（６日、神奈川・東名厚木ＣＣ＝６４１５ヤード、パー７３）が行われ、斉藤裕子（５７）が、１２番でホールインワンを達成した。「カップの３メートル手前に落ちて、そのまま転がっていったようです。入った瞬間は見えなかったけど、スコアラーさんが“入った！”と言っていた」と、興奮気味に振り返った。自身にとって試合でのホールインワンは４回目となるが、レ