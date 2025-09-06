◇都市対抗野球準々決勝ヤマハ5―4SUBARU（2025年9月6日東京ドーム）ヤマハが準優勝した23年以来、2年ぶりの4強入りを決めた。5年目のエース左腕・佐藤廉投手（26）が5―0の9回に4失点を喫したが、2試合連続完投勝利。1日の1回戦・Honda熊本戦は141球を投げ、中4日で148球を投げきった。3回までは完全投球で8回まで無失点。順調にアウトを取り続けてきたが、9回は5安打を集中され「こんなにアウトを取るのが難しかっ