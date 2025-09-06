ＪＬＰＧＡレジェンズチャンピオンシップ明治安田カップの最終日（６日、神奈川・東名厚木ＣＣ＝６４１５ヤード、パー７３）が行われ、首位タイで出た李知姫（４６）＝韓国＝が、酒井千絵との接戦を制し、通算１３アンダーで、レジェンズツアーに初参戦で初優勝を飾った。ＪＬＰＧＡ（レギュラー）ツアー２３回の優勝を誇る実力者も、昨年から体調不良に陥り休養。この試合に復帰の照準を定め調整し、見事勝利。これで史上３人