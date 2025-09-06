◇セ・リーグ巨人5−4中日（2025年9月6日バンテリンD） 巨人は中日に最大4点差から大逆転勝ち。連敗を2でストップした。8月30日の阪神戦（甲子園）以来の先発登板となった右腕・井上は、初回に2者連続本塁打を浴びるなどして2回4失点で降板。3回以降、船迫、高梨、ケラー、中川、田中瑛が無失点で継投した。打線は4点を追う3回にキャベッジが15号ソロ。4回には丸の左中間適時二塁打、泉口が17試合連続安打となる右翼