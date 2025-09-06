産官学の様々な団体が防災や減災の取り組みを発信する、国内最大級の防災イベント“ぼうさいこくたい”が新潟市で始まりました。9月6日、新潟市中央区の朱鷺メッセで始まった“ぼうさいこくたい”。【坂井学 防災担当相】「新潟県のこれまでの大災害の発生と、それを乗り越え復興を成し遂げてきた経験は、災害の教訓として各地に受け継がれ、災害対応に生かされている」内閣府が主催するこのイベントは、日頃の防災意識を高めても