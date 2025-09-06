女優小野花梨（27）が6日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後3時24分＝関西ローカル）に出演。「プロミス」のCMで共演するダウンタウン浜田雅功（62）とのエピソードについて語った。小野と浜田は2023年からCMで共演。この日は、路線バスに乗って大阪市内を移動し、小野の「やりたいこと」を実現させることに。小野は「野生の浜田さんに会えました。うれしいです」と笑顔を見せた。バスに乗って移動する間に、CM撮影の話題に。