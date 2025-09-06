演歌歌手松前ひろ子（75）が6日、東京・葛飾区のかつしかシンフォニーヒルズで、55周年記念コンサート「出逢いと縁に感謝を」を行った。6月28日に故郷・北海道の函館公演でスタートし、8カ所を巡る記念ツアーの最終公演。弟子の三山ひろし（44）と小山雄大（22）、そして瀬川瑛子（78）山本譲二（75）藤あや子（64）二葉百合子さん（94）が出演し、節目のイベントに花を添えた。松前が生まれたのは事業を営む裕福な家庭だった。い