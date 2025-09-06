【モデルプレス＝2025/09/06】総勢30人のグローバル人材が参加するボーイズグループオーディション番組『B:MY BOYZ』（読み：ビーマイボーイズ）から誕生したYUHZ（ユアーズ）のHYO（ヒョウ）、KAI（カイ）、HARUTO（ハルト）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。【写真】日本人メンバー緊張の初ランウェイ◆YUH