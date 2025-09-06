奄美大島の瀬戸内町で6日午後、軽乗用車が横転し乗っていた82歳の男性が死亡しました。 瀬戸内警察署によりますと6日午後1時ごろ、瀬戸内町網野子の町道で奄美市名瀬平松町の尾畑サナエさん（65）が運転する軽乗用車が横転しました。 この事故で助手席に乗っていた尾畑碩一さん（82）が病院に運ばれましたがおよそ2時間後に死亡しました。サナエさんも病院に搬送されましたが命に別状はないということです。 現場は片側1車線の