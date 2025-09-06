タレントの新山千春さん（44）が2025年9月2日、自身のインスタグラムを更新。家族で過ごした沖縄でのショットを多数披露した。「心を解放してたっくさん深呼吸できた時間！」新山さんは、「夏休み心を解放してたっくさん深呼吸できた時間！」とつづり、海辺での水着姿の後ろ姿や、夫婦でのツーショットを含む16枚の写真を投稿。ほかにも、「座間味島から無人島に家族で遊びにいったりとにかく楽しんだ夏」と、家族で沖縄を楽しん