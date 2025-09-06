自民党の鹿児島県連は6日、総裁選の前倒しを党本部に求めないことを決めました。 県連に所属する4人の国会議員も要求しないということです。 （自民党鹿児島県連 森山裕会長）「全会一致で総裁選の前倒しは必要ないという結論に至った」 自民党総裁選の前倒しは党に所属する国会議員295人と、都道府県連代表47人のうち過半数となる172人が要求した場合に行われます。 総裁選の前倒しを求める場合は8日、党本部に書類を提出する