【あの有名人の意外な学歴】番外編学歴詐称問題の伊東市長より“東洋大生らしい”フワちゃんの意外な一面…ちゃんと卒業、3カ国語ペラペラ松重豊（俳優／62歳）◇◇◇「福岡は昔から教育熱心な家庭が多く、中高一貫校や難関高校への受験が盛ん」と話すのは地元の学習塾経営者。県内偏差値トップの私立中高一貫校の久留米大付設はホリエモンこと堀江貴文氏やソフトバンク創業者の孫正義氏が在学していたことで知られ