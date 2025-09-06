台風15号の影響で竜巻とみられる突風により300棟以上の被害が出た牧之原市では6日、現場に気象庁の職員が調査に入りました。5日、県内では牧之原市や吉田町などで竜巻とみられる突風が発生し、牧之原市では建物の損傷が372棟けが人が24人確認されています。被害から一夜明けた6日、住宅の屋根が飛ばさるなどの被害が相次いだ地域では住民らが復旧作業に当たっていました。また、気象庁は現場に機動調査班を派遣し住民への聞き取り