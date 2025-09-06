◆バレーボール女子世界選手権（６日、タイ・バンコクほか）準決勝で、１５年ぶりのメダルを目指す世界ランク５位の日本は同４位のトルコと対戦。第１セットは石川真佑、対角に佐藤淑乃、セッター関菜々巳、対角に和田由紀子、ミドルブロッカー（ＭＢ）島村春世、宮部藍梨、リベロは小島満菜美が先発した。１―１から島村が相手の攻撃をブロックし、勢いをもたらすと、クイックも決めた。和田のライトからのフェイントも決ま