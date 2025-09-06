◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック第２日（６日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）ツアー未勝利の岡田晃平（フリー）は３位で出て７バーディー、３ボギーの６６をマークし、通算８アンダーで首位に浮上した。出だし１番は５メートル、２番は２メートルに乗せて連続バーディー発進。後半の１１番、１２番で連続ボギーとし、「イライラしてた」と言う１３番パー３は２メートルに乗せてバウン