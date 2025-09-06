5日の被害を受けて牧之原市の杉本基久雄市長は、「市民の声に寄り添った支援やスピード感を持った被害調査など進めたい」と6日の会見で述べました。（牧之原市 杉本基久雄市長）「想像をはるかに超えていた/市民の声に寄り添いながら全力で取り組んでいきたい」牧之原市では、6日から市役所榛原庁舎でり災証明書書の申請受付やブルーシートの配布、国土交通省と連携した携帯電話などの充電場所を設置しています