◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック第２日（６日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）第２ラウンドが行われ、２００９、１０年覇者でツアー２０勝の石川遼（カシオ）は５位で出て４バーディー、５ボギーの１オーバー７１と伸ばせず、通算２アンダーの１０位と後退した。出だしの１０番、１２番で１メートル強につけてバーディー先行。１６番パー３で第１打をグリーン右のバンカーに入れて初ボ