◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神競馬場・芝１２００メートル）前日最終オッズが９月６日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気は連覇を狙う（１４）トウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）で２・８倍。メンバー唯一のＧ１馬で昨年２着のリベンジを期す（３）ママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）が３・６倍で２番人気。大きく離れた１０・８倍の（２）テイエムスパーダ