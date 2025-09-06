９月６日の中山１２Ｒでドナカルナバルが１着になり、管理する高木登調教師＝美浦＝は、ＪＲＡ通算４００勝を達成した。２００７年３月の初出走から通算５０８２戦目での到達。ＪＲＡ重賞はＧ１・２勝、ＪＧ１・２勝を含む１１勝。高木登調教師「応援をしてくれているオーナーや牧場関係者、スタッフのおかげで４００勝を達成することができました。お世話になっている皆さんの期待に応えられるよう、次の１勝に向けて頑張って