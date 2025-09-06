◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック第２日（６日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）悪天候のため５日の競技が中止になり、５４ホールに短縮。第２ラウンドが行われた。６６をマークした細野勇策（三共グループ）と岡田晃平（フリー）が６７で回った長野泰雅（福岡地行）とともに通算８アンダーでトップに並んだ。首位で出た蟬川泰果（アース製薬）は６９と伸ばしきれず６アンダーで