俳優の山田裕貴（34）が5日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。NHK大河ドラマ「どうする家康」で共演した「嵐」の松本潤（42）について語った。山田は役者人生の始まりはエキストラで、下積み時代には大道具を務めていたこともあるという苦労人。現在の活躍ぶりには「本当に運が良かっただけですね、マジで」と謙虚に語った。MCの笑福亭鶴瓶が「出会う人もそうやんか、松潤にしても」と松本との出会いが