TVアニメ『おそ松さん』が10月6日に、2015年の放送から10周年を迎える。その記念として、10周年記念ビジュアルが6日、公開された。また、10周年を記念した上映会や企画が公開となった。【動画】トド松役・入野自由の「グッズ開発室」本ビジュアルは、TVアニメ『おそ松さん』第3期、第4期のキャラクターデザインを務める安彦英二氏描きおろしによるもので、「10th ANNIVERSARY」と書かれた台座の上に、左からカラ松、チョロ松、