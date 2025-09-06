英国のスターマー首相＝4日、英北部グラスゴー（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英国のスターマー首相は5日、レイナー副首相が住居購入時の税額を過少申告した問題で辞任したことを受け、初の大規模な内閣改造を実施した。閣僚10人以上を入れ替えて刷新を急ぐ。新副首相にラミー外相を任命し、ラミー氏は法相も兼任する。外相の後任にはクーパー内相を充てた。クーパー氏は国民の関心が高い不法移民対策で後手に回り、政権批